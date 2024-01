Agresti (GdS): “Crisi profonda Roma, è caso Mourinho ora: i numeri sono impietosi

Il Milan non può pensare di avere messo al sicuro la qualificazione in Champions - obiettivo imprescindibile per i rossoneri, ma anche per molti che sono dietro di loro - però si sta avvicinando con grande decisione all’obiettivo. Infatti adesso ha nove punti di vantaggio sulla quinta, la Lazio: un margine confortante. Anzi, un distacco identico a quello che il Milan accusa nei confronti dell’incontenibile Inter capolista. Se crediamo - e lo crediamo - che per i rossoneri sia praticamente impossibile pensare di raggiungere la squadra di Inzaghi, dobbiamo anche ritenere che sia molto difficile che la loro qualificazione in Champions possa tornare in discussione.

La Roma si è infilata in una crisi profonda: è precipitata al nono posto in classifica (con il terzo monte ingaggi del campionato), è stata appena eliminata in Coppa Italia dalla Lazio e anche in Europa League dovrà passare dagli spareggi essendosi piazzata alle spalle del Servette nel girone eliminatorio. A questo punto è innegabile che esista anche un caso Mourinho. Lui vuole rimanere e lo ha sottolineato più volte, i Friedkin hanno grandi dubbi che sia opportuno andare avanti con José. Cioè con un allenatore che ha carisma e una straordinaria storia di successi alle spalle, ma nel presente non riesce a ottenere dalla Roma quello che la proprietà si aspetta. E anche quello che vorrebbero i tifosi, i quali sono sempre stati schierati dalla sua parte - almeno quelli che riempiono ogni domenica l’Olimpico - ma che oggi cominciano a bofonchiare, oppure a contestare apertamente la guida tecnica di Mou (negli ultimi giorni la protesta contro l’allenatore è volata sul web). I numeri sono impietosi, la stagione sta assumendo contorni inquietanti, anche le giustificazioni di José (una volta le assenze, un’altra gli arbitri, un’altra ancora la presunta superiorità degli avversari) stanno pian piano crollando. Esiste un futuro giallorosso per Mourinho? Adesso sembra difficilissimo.

La vittoria del Milan ha lasciato un posto a disposizione per la Champions (sempre che non riusciamo a garantirci la partecipazione della quinta squadra, obiettivo possibile). Se lo contendono in tanti, la giornata di ieri ha dato indicazioni importanti: crollano le quotazioni della Roma, salgono sensibilmente quelle della Lazio; la Fiorentina soffre ma rimane lì, il Bologna ha perso la magia (e del resto sembrava essere capitato in una posizione superiore alle proprie potenzialità, quindi complicata da confermare). Ma lì dietro la classifica è cortissima: ci sarà da divertirsi", si legge.

