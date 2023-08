Allegri: “Con Bonucci Juventus chiara da febbraio. Spalletti CT? Scelta giusta”

"Ora ha piena fiducia su Chiesa, quest'anno ha la gamba diversa. Lui si deve convincere di essere una punta, perché lo è, poi va bene che ogni tanto venga in mezzo o vada all'esterno ma è uno che sta dietro al gol. Quando tira in porta è noioso, fa male". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri , in una intervista esclusiva per il format 'Dazn Heroes' che sarà disponibile da giovedì 31 agosto su Dazn.

Il tecnico bianconero commenta nell'intervista - di cui sono state fornite delle anticipazioni nella puntata di 'Supertele', ieri sera su Dazn - anche la vicenda Bonucci: "Mi spiace sia finita così, però con Leo siamo stati chiari già da febbraio - le sue parole - quando sia io sia la società gli abbiamo detto che l'anno prossimo avrebbe dovuto decidere se continuare altrove o smettere. Lui ha dato tanto alla Juventus e la Juventus ha dato tanto a lui, e credo che debba prendere una decisione importante per lui, soprattutto non guardando a un anno ma guardare a quello che è il futuro, perché è giovane. Quello che sto dicendo ora l'ho detto a lui in tempi non sospetti, è normale che, quando un campione come è stato lui arriva a fine carriera abbia paura di smettere".