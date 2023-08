Stampa – Pavard, oggi l’ultimo contatto. Obiettivo Schuurs per l’Inter se salta il francese

“Nella lista è comparso anche il milanista Kalulu. Scontato che il club rossonero non dia il via libera. Resta quindi l'inglese Chalobah che, in caso di fumata nera in Baviera, potrebbe diventare l'obiettivo dell'Inter in alternativa al granata Schuurs. Un discreto groviglio a tre giorni dalla chiusura della campagna acquisti. Lautaro e compagni non si lasciano distrarre”, aggiunge il quotidiano.