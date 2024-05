Allegri: “Una fortuna aver fatto parte di questo grande club. Su De Rossi e Motta…”

WEAH - "Ha fatto una buona partita nell'ultimo periodo sta meglio, è più in fiducia. Potrebbe giocare dall'inizio".

ASSENTI - "Avremo due defezioni. Alex Sandro non ha recuperato da un fastidio, Yildiz ha una gastroenterite. Oggi non si allena e non partirà per Roma".

CHAMPIONS - "Finché la matematica ci darà la conferma di giocare in Champions bisogna stare attenti perchè il calcio ti può dare sempre delle sorprese".

MCKENNIE - "Ha fatto una buona stagione poi ci sono dei momenti in cui l'allenatore fa delle scelte diverse".

ATTACCO - "In questo momento c'è bisogno di tutti. Davanti Kean sta decisamente meglio, Milik dopo il gol in Coppa Italia che ci ha permesso di andare in finale è più in fiducia, sabato quando è entrato contro il Milan ha fatto bene. In questo momento ho bisogno di tutti. Anche chi gioca cinque minuti o un quarto d'ora può essere decisivo".

CAMBIASO - "Può giocare da mezzala oppure da esterno che può entrare dentro il campo, sa giocare a calcio. E' cresciuto molto e potrebbe crescere ancora di più".

VLAHOVIC - "Ho parlato con lui come ho parlato con tutti, in settimana è stato anche bene. Gli attaccanti stanno bene perché quando fanno gol nelle partite significa che stanno bene. Sono molto sereno perchè ho delle scelte davanti che anche a partita in corso possono essere determinanti".

DE ROSSI - "Ringrazio Daniele per le parole. Io ho giocato con suo papà nel Livorno, nel 1986. Alberto stava finendo di giocare, persona meravigliosa. Ha dato molto entusiasmo alla Roma, un po' di spensieratezza, nonostante l'ottimo lavoro di Mourinho, ma la Roma aveva giocato due finali in due anni.Daniele è giovane, è agli inizi e può fare una bella carriera. Arrabbiato? Troveremo una Roma che per loro potrebbe essere l'ultima spiaggia. Troveremo una Roma arrabbiata da giovedì, che vuole tornare prepotentemente a combattere per le prime 4 e servirà una bella partita".

JUVENTINO - "Quanto mi sento juventino? Io ormai sono dieci anni che vivo a Torino e ho avuto la fortuna di aver fatto parte di questa grande famiglia e questo grande club. Ha un dna unico, difficilmente potrà essere cambiato. Il dna di ogni società va comunque rispettato".

DIFFICOLTÀ - "Il calcio è difficile da spiegare, va giocato e interpretato. In certi momenti della stagione giochi partite migliori e non riesci a vincerle perchè non riesci a fare gol e ci sono delle combinazioni tra giocatori fuori forma e squalificati. Noi per un paio di mesi non abbiamo avuto attaccanti, però in questo momento qui non bisogna pensare a quello che è stato ma quello che sarà. Abbiamo 25 giorni davanti a noi, dobbiamo accorciare questo tempo e ottenere la qualificazione in Champions League quanto prima".

PAREDES - "Il valore del giocatore non si discute, nessuno lo ha mai messo in dubbio".

CALENDARIO - "Fortunatamente il destino è nelle nostre mani e quindi dobbiamo fare dei punti in modo che a noi Atalanta-Fiorentina ci interessi ben poco".

CALCI PIZZATI - "Bisogna stare molto attenti perchè l'anno scorso contro la Roma abbiamo preso gol su calcio d'angolo e abbiamo rischiato di perdere prendendo gol su calcio d'angolo".

THIAGO MOTTA - "Il risultato del Bologna? Noi siamo davanti e dobbiamo pensare a fare dei punti. Il Bologna sta facendo un'ottima stagione e nessuno se lo aspettava".

