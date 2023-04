Juve, Allegri: “Contano valori morali di una squadra. Ora miriamo all’Atalanta”

«Non è una stagione facile. I ragazzi vanno aspettati, si devono far crescere. Non è facile ogni due o tre giorni giocare nella Juve, Gatti ha avuto un momento di difficoltà ma ha talmente tanta energia e voglia che ha fatto bene. Dopo questa sera noi abbiamo un obiettivo importante. Abbiamo l'Atalanta a quattro punti. Il prossimo obiettivo è mirare l'Atalanta: raggiungere la squadra bergamasca significherebbe aver consolidato il secondo posto in classifica. Bisogna darsi questi obiettivi. I ragazzi sono stati bravi a crederci. Lo stanno facendo nel migliore dei modi. Nel calcio conta la tecnica ma conta il valore morale che ogni ragazzo e ogni squadra deve avere per raggiungere risultati importanti. Perché senza quelli, passione e voglia che metti dentro al campo non vai da nessuna parte. Domenica dobbiamo andare a in casa del Sassuolo, provare a battere una squadra forte e riprendere il nostro cammino in campionato», ha sottolineato riferendosi al campionato di Serie A.