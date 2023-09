Allegri: “Juve, obiettivo arrivare a fine 2023 tra le prime. Già da Inter e Milan…”

L'allenatore bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per due a zero contro l'Empoli

«La solidità difensiva ti dà la serenità di attaccare. I ragazzi hanno voglia, c'è entusiasmo e soprattutto corriamo. Che come diceva Braida non è obbligatorio ma aiuta». Massimiliano Allegri , su DAZN, dopo la vittoria sull'Empoli, ha parlato degli obiettivi della sua Juve in questa nuova stagione.

«Potenzialità Juve per contendere scudetto alle rivali? Dobbiamo avere ambizione e desiderio. Siamo solo alla terza partita. La possibilità nostra è quella di lavorare per migliorare velocemente nei singoli e come squadra. La Juve poi ha un Dna da non perdere, una squadra che lotta e non molla mai. Dobbiamo arrivare al 30 dicembre attaccati alle prime quattro. Già stasera, essere a due punti da Inter e Milan e una bella soddisfazione, soprattutto essere sopra le altre. Dopo Udine grandi elogi alla squadra ma io ero arrabbiato perché dopo il tre a zero abbiamo concesso 14 palloni agli avversari. Col Bologna la prestazione era stata migliore», ha sottolineato il tecnico bianconero.