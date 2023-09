Juve, Allegri: “Juve favorita per lo scudetto? Per me sono Inter, Milan e Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così della lotta scudetto: "Credo ci siano squadre più attrezzate: l'Inter, il Milan e il Napoli sono squadre che hanno l'obiettivo di vincere lo scudetto, noi dobbiamo essere bravi e cercare di stare attaccati a loro. Poi il calcio è bello perché è strano: magari ora è così, poi fra tre mesi sei in lotta per lo scudetto. Se poi vogliamo dire che la Juve è favorita diciamolo, per me sono Inter, Milan e Napoli: questa è la graduatoria, è la realtà dei fatti".