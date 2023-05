Allegri: “Basta, si chiuda questa storia. E’ uno stillicidio. Andarmene sarebbe da vigliacco”

"Non dobbiamo trovare alibi perché siamo la Juve e siamo abituati a vincere, in questo momento dobbiamo stringerci ancora di più. È normale che c’è stata una situazione strana con la sentenza dieci minuti prima del fischio d’inizio. Eravamo partiti bene, abbiamo avuto situazioni favorevoli, potevamo accorciare le distanze. Però questo non giustifica il crollo mentale. Poi si può parlare di tante cose, ma in questo momento bisogna stare zitti e accettare la sconfitta. Sul campo 69 punti li abbiamo fatti, poi ci siamo trovati 10 punti sotto e avevamo la grande possibilità di giocarci la Champions col Milan. Purtroppo è andata così ma ai ragazzi non c’è da rimproverare nulla, non era una situazione facile e non lo sarà nei prossimi giorni".