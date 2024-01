Allegri: “+15 dalla seconda, quota Champions più vicino. Il VAR? Si accetta e si lavora”

«Vincere le gare non è semplice. Non si vince quasi mai con punteggio largo come in Coppa con la Salernitana. abbiamo preso gol come col Frosinone e loro sono arrivati in due situazioni a tirare, bisogna migliorare sul modo di difendere. Siamo diventati più vulnerabili perché si pensa che quello che è stato fatto finora difensivamente è stato fatto bene, non è così. Bisogna tornare a difendere bene», le parole del tecnico bianconero.