AD Salernitana: “Errori gravi pro-Juve. Mancato rosso a Gatti eclatante, chiederemo spiegazioni”

"Siamo soddisfatti per quello che ha rappresentato la squadra oggi, Inzaghi interpreta lo spirito della società, che è arrabbiato. Siamo arrabbiati per alcuni episodi molto dubbi, mi riferisco all'espulsione di Maggiore perché prima c'era un evidente fallo su Simy. Poi c'è un episodio eclatante come l'espulsione non data a Gatti, ci sentiamo molto penalizzati stasera, anche il pubblico è mortificato. Questo nulla toglie alla Juve, da domani mattina inizieremo a chiedere spiegazioni ai tavoli giusti"