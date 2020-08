Barcellona, un burofax tira l’altro: dopo Messi anche Setien scrive al club e chiede…

Altra grana via burofax al Barcellona. Gli avvocati dell’ex allenatore Quique Setien, fresco di licenziamento, chiedono al club di notificare ufficialmente il suo allontanamento in modo che possa cercare alternative lavorative. Lo fa sapere oggi Cadena Ser.

Il club blaugrana ha risposto a Setién che dava per scontato il burofax e che avrebbe cercato di risolvere questa situazione “in modo tempestivo e appropriato”.

Secondo AS, inoltre, “sembra evidente il grado di confusione in cui è immerso il club, dall’umiliazione di Lisbona del 14 agosto, che sta lasciando i capi del consiglio e gli alti dirigenti in una brutta situazione. Sembrano essere in pessime condizioni ogni giorno che passa”.