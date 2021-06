Barone: “Primi giorni con Gattuso bellissimi, di programmazione. Su Vlahovic…”

Le parole di Joe Barone prima dell'Assemblea di Lega. Il dg della Fiorentina ha parlato ai nostri microfoni di Gattuso e del rinnovo di Vlahovic.

Joe Barone ha parlato ai microfono della stampa prima dell'Assemblea di Lega, in programma oggi a Milano. Il dg della Fiorentina ha parlato anche del nuovo tecnico: "I primi giorni con Gattuso? Giorni bellissimi, di programmazione per la squadra. Stiamo lavorando per creare il gruppo per il prossimo campionato. Se stiamo lavorando anche al rinnovo di Vlahovic? Certo".