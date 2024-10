A proposito di Serie A, lì per il Milan le cose vanno meglio.

«In campionato gli ultimi risultati sono stati positivi e il successo nel derby ha aumentato l’autostima e la fiducia. Sono contento per i tifosi che aspettavano da tempo una gioia simile»

Pensa che il Diavolo vada messo tra le candidate per il tricolore?

«Da tifoso dico di sì. La squadra è compatta e sta cercando di mettere in pratica il calcio che chiede Fonseca. Poi è chiaro che la concorrenza non manca: l’Inter campione in carica si è rinforzata, la Juve è la Juve e il Napoli ha preso Conte, un allenatore che dà forza e convinzione al gruppo».