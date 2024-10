"Al posto del piede destro Calhanoglu ha un’affettatrice. Non calcia i palloni, li taglia. Palloni che non prendono il giro ma curvano come se seguissero la traccia di un angolo acuto. È grazie a quel piede che l’Inter prima ha fatto paura e poi ha piegato la Stella Rossa, in una partita con una storia tutta italiana. Con la prima punizione, il turco ha fatto segnare Arnautovic ma in fuorigioco, con la seconda si è messo in proprio e ha piazzato la palla all’incrocio. Era il minuto 11, la partita si è quasi addormentata. Non che siano mancate le occasioni, ma ritmo, intensità, velocità, furore, niente di tutto questo si è visto nel primo tempo sul campo fradicio di San Siro. Forse voleva questo Inzaghi, vincere senza disperdere troppe energie, senza infortuni, senza soffrire, e se questa era la missione è stata centrata in pieno anche nella ripresa. Del resto il suo messaggio era stato chiaro: sette cambi rispetto alla partita di Udine, fuori anche Lautaro Martinez. O forse era il sistema di gioco della Stella Rossa a rendere un po’ grigia la sfida. Appena i campioni d’Italia avevano la palla, i serbi si ritiravano tutti, ma proprio tutti, nella propria metà campo per tentare di ripartire. Spazi intasati, corridoi chiusi, giro palla lento, insomma tutto quanto possa addormentare una partita, perfino di Champions dove, di solito, il calcio vola. A San Siro si corricchiava"