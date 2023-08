Thiago Motta sbotta: “A oggi Bologna non adeguato alla Serie A, bisogna investire”

"A oggi non siamo in grado di competere in Serie A. Non abbiamo questo livello, è una cosa ovvia che vedono tutti. È necessario completare la rosa. Bisogna investire: mancano qualità e un numero di giocatori adeguato. Occorrono un 'sette' e un 'undici'. Riccardo Orsolini è infortunato e non sappiamo se e quando tornerà. Musa Barrow è anch'egli infortunato ed è arrivato il momento che vada altrove dopo tanti anni nel Bologna".