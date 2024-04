In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così del momento di casa Milan dopo il ko nel derby. “Fine di un ciclo perché è la fine della storia tra Pioli e il Milan. Poi può esserci anche una mezza rivoluzione tecnica: che valutazioni verranno fatte su Leao? Ha troppi alti e bassi, bisogna capire quanto legati al legame con la squadra in campo. Al centro ieri non mi ha convinto per dire. La prima cosa da fare è risolvere la questione allenatore, su cui deve pesare la parola di Ibrahimovic, come ho già detto in precedenza”.