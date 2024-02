Bonan: “Mourinho si è appoggiato troppo su Lukaku e… l’ha pagata”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato anche di Romelu Lukaku in vista di Roma-Inter

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato anche in vista di Roma-Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Mourinho per me ha pagato il fatto di essersi appoggiato troppo sul colosso Lukaku là davanti. Questa è la mia idea sinceramente sul gioco che c’era con lo Special One”, ha detto.