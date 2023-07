Bonini: “Lukaku? Normale che la Juve lo desideri. Chiesa e Vlahovic…”

Nel suo intervento a TMW Radio, Massimo Bonini ha parlato della Juventus partendo dalle posizioni di Chiesa e Vlahovic: "Non venderei nessuno dei due se vuoi lottare per certi traguardi. Per fare bene c’è bisogno dei calciatori migliori e non cedere. Capisco che c’è il bilancio ma sono cose da studiare. Io terrei entrambi. Di Vlahovic se ne parla benissimo e questa stagione ha subito molto l’infortunio. Chiesa inoltre è anche italiano”.