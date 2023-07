Lukaku, pazienza non infinita. CorSport: “Non a caso non ha chiuso la porta alla Juve”

Sono giorni caldi per il futuro di Romelu Lukaku, tanto che entro il weekend potrebbe esserci una svolta. "L'Inter continua ad essere la prima scelta di Lukaku. Ma la sua pazienza non è infinita. Non a caso, quasi come una sorta di cautela, qualche settimana fa, quando si è fatta avanti la Juventus non ha chiuso la porta. Anzi, tramite il suo entourage, ha pure trovato una base d’intesa", ammette il Corriere dello Sport che però sottolinea come la Juventus (come l'Inter) debba prima vendere per poter, poi eventualmente, avanzare un'offerta al Chelsea.