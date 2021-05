Bruno: “A Cuadrado neanche spezzato gli do una punizione: ha rotto i c******i”

Discussione accesa nel salotto di Tiki Taka a proposito della punizione concessa ai bianconeri per un fallo su Cuadrado. Pasquale Bruno non è assolutamente d'accordo con la decisione di Chiffi.

Pasquale Bruno non ha dubbi e, durante la trasmissione in onda su Mediaset, diventa una furia. L'ex giocatore ha preso una posizione decisa in merito all'episodio, del quale si era molto lamentato anche il dirigente dell'Udinese Marino (puntando il dito sulla decisione dell'arbitro Chiffi che, secondo lui, sarebbe stato condizionato dai comportamenti dei dirigenti della Juve): "A Cuadrado neanche spezzato gli do una punizione. Perché ha rotto i c******i, è sempre per terra. E li difendete pure, difendete Cuadrado, ma dai. Ma le vedete le partite? Questi stanno sempre per terra a prendere per il c**o milioni di telespettatori. Io pago Sky per vedere sempre questo per terra. Ma vaff****** voi e Cuadrado”.