Juve-Lazio, sui social la protesta dell’ex Caicedo: “Giocare12 vs 10 è dura”

L'arbitro non lo ha visto e neanche il VAR. Douglas Luiz, all'83esimo della gara tra Juventus e Lazio, ha rifilato un pugno a Patric che ha sollevato le proteste del club biancoceleste nel post partita. Il direttore sportivo Fabiani, ha commentato per la società biancoceleste riportando l'insofferenza per il rosso dato a Romagnoli e per un episodio, ai danni della Lazio, giudicato in maniera differente.