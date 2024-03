Calzona: “Juan Jesus sereno, ne vorrei 20 professionali e corretti come lui”

A DAZN prima della sfida contro l’Atalanta, l’allenatore del Napoli Francesco Calzona è tornato sull’episodio Acerbi-Juan Jesus. “Una vittoria ci darebbe grande slancio, siamo condannati a vincere, siamo partiti da lontano. La matematica non ci condanna, dobbiamo vincere più gare possibili. Vicenda Juan Jesus? L’ho ritrovato in condizioni ottime, sereno, ha lavorato bene, posso dire solo che per la sua professionalità e correttezza ne vorrei 20 come lui. È pronto per giocare, l’ho visto molto tranquillo”.