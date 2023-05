CdS – Milan su un parametro zero appetibile in passato vicinissimo all’Inter

Il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione. I rossoneri, come spiega il Corriere dello Sport, avrebbero messo gli occhi anche su un profilo già vicino all'Inter. Di chi si tratta? Ecco il dettaglio: La scelta della punta avverrà dopo una serie attenta di valutazioni perché il club potrebbe fare un grosso investimento durante l’estate su un ruolo che vorrebbe rinforzare. Tra i vari attaccanti accostati ai rossoneri è emerso anche il nome di Marco Thuram, figlio d’arte e giocatore che in passato è stato vicinissimo all’Inter. Il francese, nato a Parma, piace a mezza Europa e in Germania c’è il forte fascino del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund che potrebbe prendere il sopravvento su tutte le altre società.

Ma proprio perché si tratta di un parametro zero appetibile, anche il Milan ci sta pensando. Il figlio di Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, è arrivato ad un punto della carriera in cui spera di poter fare il salto in una big. L’esperienza al Borussia Mönchengladbach la ritiene ormai conclusa e sarà questa l’estate del passaggio in una società più ambiziosa. Il 25enne francese durante l’attuale stagione ha preso parte a 29 partite in Bundesliga e ha siglato 13 reti, a cui vanno aggiunti 6 assist.