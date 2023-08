Le rivali – Chukwueze: “Qui per scrivere il mio nome nella storia del Milan. Osimhen…”

"Sono qui per vincere subito e scrivere il mio nome nella storia del club. Scudetto, Champions, Coppa Italia: possiamo battere tutti, io non sono venuto per guardare o per guadagnare, questa è un'opportunità unica e voglio sfruttarla lavorando duro. Io non penso al passato, penso solo a scrivere il mio nome nella storia del Milan". Lo ha detto l'attaccante del Milan Samuel Chukwueze, nella conferenza stampa di presentazione a Milanello, all'indomani del debutto in rossonero nel finale nel trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza.