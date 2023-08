Le nerazzurre di Rita Guarino scenderanno in campo sabato 12 agosto alle ore 16 a Chatillon contro le rossoblu

L'Inter Women di Rita Guarino torna in campo. Dopo il raduno, iniziato il 24 luglio, le nerazzurre saranno impegnate nella prima uscita della stagione 2023/24. Sabato 12 agosto alle ore 16:00 andrà in scena l'amichevole contro il Genoa allo stadio Brunod di Chatillon. Il match sarà un ottimo test in vista dell'avvicinamento verso l'inizio della Serie A.