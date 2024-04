"Dispiace, c'è da dire bravissimi ai ragazzi: grande dedizione, spirito di sacrificio e letture tattiche. Tanto possesso all'Inter, ma poche occasioni concesse. E' dura, peccato, poco fortunati. Reagiamo, ora ripartiamo contro la Roma. La fiducia me la danno i ragazzi, per come preparano le partite durante la settimane. Questa è una ferita, ma ne abbiamo superate di più profonde. Alleno ragazzi straordinari e faranno qualcosa di straordinario".