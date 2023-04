Plusvalenze Juventus, il Collegio di Garanzia del Coni si aggiorna a domani

Il Collegio di garanzia presso il Coni ha concluso la sua camera di consiglio odierna, aggiornando a domani la riunione per decidere sul ricorso della Juve

Il Collegio di garanzia presso il Coni ha concluso la sua camera di consiglio odierna, aggiornando a domani la riunione per decidere sul ricorso della Juve che chiede l'annullamento senza rinvio della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla corte federale di appello per il caso plusvalenze.

La decisione, dopo il dibattimento, non arrivera' dunque in serata. Il Collegio ha cinque giorni di tempo per il dispositivo.