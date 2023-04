Plusvalenze Juve, Procura Generale chiede rinvio per abbassare il -15

Chiesto di rinviare alla corte d’appello Figc la sentenza di condanna per il caso plusvalenze per rimodulare la sanzione rispetto al -15

Rinviare alla corte d’appello della Figc la sentenza di condanna per il caso plusvalenze per rimodulare la sanzione rispetto al -15 inflitto alla Juventus nell’ultimo grado di giudizio. E’ questa la richiesta del procuratore generale dello sport Ugo Taucer, intervenuto all’udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni.

“Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della procura federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che posso essere mossi. Ritengo che l’operato della procura federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgono il punto e riterrei di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissbilità della pronuncia”, ha spiegato Taucer.