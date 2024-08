Il difensore del Lecce ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter

Finisce 2-0 a San Siro tra Inter e Lecce, decidono i gol di Darmian e Calhanoglu. La squadra di Gotti dopo due giornate ha 0 punti. Dopo la gara, in conferenza stampa, ha parlato il difensore del Lecce Baschirotto:

"Il Lecce deve guardare gli errori e farne tesoro. Rabbia e delusione per entrare in campo sabato col Cagliari e mettere in campo quello che abbiamo dentro.