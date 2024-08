Seconda sconfitta per il Lecce di Gotti. Dopo il 4-0 subito con l'Atalanta, i giallorossi pagano dazio anche in casa dell'Inter perdendo 2-0 Al termine della sfida, il tecnico del Lecce Gotti ha parlato in conferenza stampa:

"Al 4' facciamo un errore in area, troppo attratti dalla palla. Non eravamo in inferiorità numerica, dovevamo gestire meglio. Da lì abbiamo fatto la nostra partita, un passo in avanti. Dobbiamo cercare equilibrio, solidità, dobbiamo mettere in evidenza le qualità che ci consentono di avere coefficiente offensivo diverso".