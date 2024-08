La favoritissima Inter che non sa vincere, il Napoli già a rischio implosione, la Juve con una rosa buona forse per mezza stagione, il Milan senza identità, l’Atalanta che rischiava di rompere il bel giocattolo e invece rinasce, la Roma con Dybala sì no forse (ora che succede?). E un mercato che attende ancora diversi colpi da ko: Osimhen, Koopmeiners, Nico e oltre. Se dovessimo giudicarlo dalla prima giornata sembrerebbe un campionato molto diverso dall’ultimo. Ne abbiamo viste troppe per non capire che 90’ sono come quel miliardesimo di grammo negli esami di Sinner: niente. Però la seconda giornata è all’improvviso più interessante. Da tutte le grandi si aspettano le prime risposte: vedi mai che non si tratti di semplici episodi.