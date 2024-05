Andrea Consigli ha commentato la vittoria del Sassuolo contro l'Inter, tre punti fondamentali in chiave salvezza che danno speranza ai neroverdi. «Sono sfinito, non riesco a gioire troppo perché è stato come giocare tre partite insieme, una gara lunga e difficile. Momento duro, ma abbiamo vinto questa gara, era fondamentale, abbiamo lottato da squadra e c'era mancato in tante situazioni. Ci fa restare in vita, respirare, e adesso dobbiamo lottare nelle ultime tre gare con questo spirito».