Conte vuole Lukaku al Napoli, i bookies ci credono: le quote

Il matrimonio tra il Napoli e Antonio Conte è sempre più vicino: i bookmaker hanno chiuso le quote per la panchina azzurra

Il matrimonio tra il Napoli e Antonio Conte è sempre più vicino: i bookmaker hanno chiuso le quote per la panchina azzurra, mentre non mancano le scommesse sul calciomercato del club campano.

Con l'arrivo del tecnico leccese si fa strada la possibilità di un ricongiungimento con Romelu Lukaku, affermatosi in Italia proprio sotto la guida di Conte all'Inter: per il belga un approdo al Napoli paga 2 volte la posta su Sisal. Per l'attacco è viva anche l'idea Joshua Zirkzee, proposto a 7,50. Più lontano Victor Boniface, fissato a 8 su Better. Sulla trequarti attenzione a Teun Koopmeiners, puntato con decisione anche dalla Juventus: il colpaccio del Napoli ai danni dei bianconeri paga 5 volte la posta.