MERCATO - "Sapete benissimo che è una situazione molto complicata, dispiace. È una situazione bloccata e complicata. Non posso dire altro".

OSIMHEN - "Sapete benissimo che è una situazione che ho trovato in in essere, verrà affrontata in maniera assoluta ed esclusiva da parte del club e del giocatore. Non sono entrato in questa situazione".

LUKAKU - "Non parlo di giocatori che non sono di proprietà del Napoli".

MANTRA - "Il nostro mantra dovrà essere quello di dare il 200%, dobbiamo andare oltre i nostri limiti perchè comunque è un momento molto critico per il Napoli. Il presidente ha parlato di ricostruzione, ho fatto le mie valutazione e gli dò ragione. C'è bisogno di una ricostruzione totale. Una rosa che mette sul mercato 10/12 giocatori significa che c'è una ricostruzione in atto e come in ogni ricostruzione ci vuole tanta pazienza, tanta umiltà da parte di tutti. Anche dall'Ambiente. Bisogna capire il momento e non farci contagiare l'entusiasmo. C'è da fare tanto, bisogna dare di più rispetto agli anni passati. E' un momento delicato per il Napoli ma le difficoltà devono renderci più forte".

ALLENAMENTI - "I miei allenamenti sono normali, magari chi non è abitato all'inizio fa un po' di fatica. Per me l'alta intensità è un mantra, quello che fai in allenamento lo porti in partita. Se un giocatore si abitua in allenamento ora sarà più facile portare in campo intensità elevate".

BUONGIORNO - "Ha avuto una distorsione alla caviglia giovedì ad inizio allenamento, faremo delle opportune valutazioni. E' migliorato tanto, faremo valutazioni e poi prenderemo delle decisioni".

DI LORENZO - "Braccetto o esterno? È talmente eclettico che può giocare in entrambi i ruoli".

BILANCIO - "Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato, mi aspettavo delle sorprese positive. Però ho avuto difficoltà a trovarne, quindi mi aspettavo di meglio. Però siamo qui per lavorare e cercare di fare delle valutazioni insieme al club, in maniera obiettiva. Sapendo che non possiamo fare tutto subito ma per gradi. Ho trovato una situazione in cui ci sono 9/10 uscite mentre le altre squadre hanno situazioni consolidate in cui vengono aggiunti pezzi importanti. Noi non siamo all'anno zero ma siamo all'anno molto vicino allo zero. Questo non mi spaventa ma è meglio essere chiari perché quando si conoscono i problemi da affrontare e come risolverli, è importante che ci sia chiarezza".