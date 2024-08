Simone Inzaghi ha deciso la formazione per l'esordio dell'Inter campione d'Italia sul campo del Genoa . Scelte fatte per l'allenatore nerazzurro secondo quanto raccolto da FCIN1908.it.

Pronto Sommer tra i pali, con Bisseck dal 1' e non Pavard in difesa accanto ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco sulla fascia sinistra e Darmian a destra. Lui e non Dumfries dunque dall'inizio. In attacco la coppia Thuram-Lautaro.