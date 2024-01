Milan, Pioli: “Rigore per Atalanta? Non c’è. Non avevo bisogno di rivederlo”

Stefano Pioli , sui canali Mediaset, dopo la sconfitta contro l'Atalanta che ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia, ha parlato degli episodi della partita. «Calati dopo il vantaggio? Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, andando meritatamente in vantaggio e poi abbiamo preso il pari su un’ingenuità. Dovevamo difendere meglio, poi nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica ma la partita è cambiata su un rigore che non c’era. E questa è la verità. Poi abbiamo fatto fatica, abbiamo perso lucidità e la manovra non è più stata fluida».

È difficile, da vedere così mi sembra strano che l’arbitro non sia stato richiamato al monitor almeno per vederlo. Ma è il rigore dato all’Atalanta che cambia la partita e non c’era. Non c’era perché Jimenez tocca prima il pallone, il giocatore dell’Atalanta si butta prima del contatto. Peccato, la Coppa era un nostro obiettivo, siamo usciti e quindi la serata è negativa.