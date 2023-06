CorSera – Juventus, aria di patteggiamento anche in Europa: Superlega abiurata

I bianconeri provano così a rimediare. E a riavvicinarsi alla UEFA. Prosegue infatti il quotidiano: "La trattativa per un riavvicinamento alla Uefa era già cautamente iniziata con il nuovo management, in un dialogo favorito anche dalla Federcalcio di Gabriele Gravina. Del resto, lasciando ai campanili la passione e alla politica la visione, in ballo non c’è solo la Juve, ma la credibilità del pallone italiano, come pure è stato nei processi sportivi.