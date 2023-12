Criscitiello: “Conte pentito di come è finita con l’Inter. Dirà sì al Milan se…”

"Stefano Pioli ha fatto un grande lavoro a Milano. Deve arrivare a giugno, poi si può cambiare allenatore. Pioli non si discute. Deve arrivare a fine stagione. Due anni fa si doveva prendere De Zerbi e non lo hanno preso. Pioli deve arrivare a giugno, l'anno prossimo devi prendere Antonio Conte. Conte deve essere il futuro del Milan. E' possibile? Se la società esce fuori i soldi, a Milano Conte ci va al 100% per due ragioni: vuole tornare in Italia e vuole andare a Milano. Priorità alla Juve? Non credo. Conte vuole tornare a Milano, all'Inter non può tornare e credo sia pentito di come abbia chiuso il suo rapporto con l'Inter. Se il Milan lo convince con progetto e 2-3 giocatori che lui vuole e con dei soldi, Conte può rappresentare il futuro del Milan"