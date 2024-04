Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche del futuro della panchina del Milan. “Stagione non ancora compromessa per il Milan, che si sta mangiando le mani per aver sprecato troppo nel girone di andata ma ora sta chiudendo bene in campionato, con un secondo posto da sigillare, ma soprattutto nelle condizioni in cui si ritrova il Milan non è vietato porsi limiti in questa Europa League. Il Milan è più forte della Roma ma dovrà dimostrarlo nel doppio confronto. I rossoneri hanno ritrovato infortunati, condizione fisica e brillantezza in alcuni ruoli chiave. Troppi ko hanno condizionato la stagione. Poi di chi sia la colpa, dall’esterno, non possiamo saperlo.