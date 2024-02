Nella conferenza stampa odierna, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato sull’addio di Rudi Garcia. Ecco le sue dichiarazioni: “Su Garcia sento dire che ho preso un bollito, ma io vi farei causa se fossi l'allenatore. Sono tutti bolliti, ma mangiamolo! E' stato il miglior allenatore Ligue 1 nel 2011 e miglior tecnico francese 2012, 2013, alla Roma secondo con 85 punti, poi lo replica e viene esonerato e ci sono molti pettegolezzi sulla situazione ma non ci entro, in una piazza non semplice. 2017 finale di Europa League persa con l'Atletico quando era al Marsiglia, 2019 non così fuori dal sistema fa la semifinale Champions eliminando Juve e City ai quarti.

Cosa avrei dovuto fare quando lui disse di non aver visto le partite, lo presi come un gioco, ma dimostrò di andare su un suo percorso. Spalletti quando gli portammo i nuovi, li ha adoperati subito, perché lui no? Se lo avessi subito esonerato, voi e la piazza cosa avreste detto? Se avessi portato subito Mazzarri, cosa avreste detto? ADL è impazzito, ma ho cercato di dare a Garcia delle opportunità e quando ha ascoltato come a Lecce abbiamo vinto 0-4, ma non perché sono stato bravo io, ma ero qui e poi faceva cose molto discutibili. L'ho mandato via perché scesi prima della gara dissi che sbagliava e uno che dice mi lasci fare o lo cacci subito... all'intervallo dissi 'ma ti vuoi far mandare via?' e sto cavolo di Empoli ci crea sempre problemi (ride, ndr), pure a Spalletti due volte il primo anno. Quello sì che è un vero vivaio e ci puntano tutto".