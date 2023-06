De Laurentiis: “Nuovo allenatore? Napoli sempre in buone mani, bisogna stare sereni”

Berlusconi? E' stato un precursore degli anni anni '80 che sono stati una sorta di secondo boom economico per l'Italia che veniva da un periodo nero dagli inizi degli anni '70. E' riuscito a far riscoprire agli italiani il senso della positività, finché a un certo punto è dovuto scendere in campo, come amava dire lui, per difendere quello che ha creato. Ho sempre visto Berlusconi come un imprenditore con la i maiuscola. Tutto ciò che ha fatto prima guidato dal sui intuito per me è prioritario rispetto a quello che è venuto dopo".