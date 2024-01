De Rossi nuovo allenatore della Roma: ecco tutti i membri dello staff

"Il nuovo allenatore in seconda della Roma sarà Guillermo Gonzalo Giacomazzi, ex calciatore uruguaiano con un passato in Italia al Lecce e già collaboratore di De Rossi alla Spal. Insieme all'ex capitano ci saranno poi Francesco Checcucci come match analist, Giovanni Brignardello (che in carriera ha lavorato anche nella Nazionale di Ventura) come preparatore atletico, e Simone Farelli come preparatore portieri. Infine al fianco di Daniele De Rossi ci sarà Emanuele Mancini come collaboratore tecnico, suo amico e compagno ai tempi della Primavera della Roma. Ha rifiutato l'opportunità, invece, Giampiero Pinzi per via del suo passato alla Lazio", si legge sul sito del Corriere dello Sport.