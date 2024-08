D’altra parte se si chiedeva ad Allegri di essere l’antagonista dell’Inter lo scorso anno con una formazione sulla carta meno forte, è normale che ora le aspettative finiscano sulle spalle di Motta. I tifosi bianconeri annusano la possibilità di tornare a vivere una stagione da protagonisti. Così come le squadre avversarie a partire dall’Inter campione d’Italia, si chiedono con preoccupazione dove potrà arrivare questo gruppo così rinnovato se saprà rapidamente far sue le idee del tecnico. Dire adesso che la sfida scudetto sarà tra Inter e Juve potrebbe anche non essere azzardato, ma non avrebbe senso con 36 partite da giocare. Dovesse vincere stasera però la Juve si ritroverebbe già a +5 sul Milan (altra pretendente al titolo) e +3 sull’Atalanta che ieri si è fermata a Torino.