Frosinone, Di Francesco: “Inter squadra difficilissima da affrontare, dobbiamo superarci”

Tatticamente vedremo un Frosinone più simile a quello di Torino o quello con l’Atalanta? Quel falso tre dietro che poi diventa quattro è più logico per contrastare il 3-5-2 dell’Inter? — “Questo non lo so, ci devo ragionare sopra. Non voglio dare vantaggi ad una squadra già forte. E’ normale che dobbiamo preparare una partita accorta e tutto può essere valido. Anche a livello di caratteristiche dei giocatori da schierare, vanno scelte le soluzioni giuste. Ma non dobbiamo perdere la nostra identità e i nostri principi di gioco e battere sul fatto dell’entusiasmo, della tanta voglia di andare a fare la partita. Tatticamente in questo caso non ti posso dire come affronteremo la partita”.

Queste partite non hanno bisogno di grandi motivazioni. Inter, non la scopriamo, è tra le migliori in Europa. Le chiedo: come è possibile limitare Lautaro ad esempio? Non bastano sorrisi e divertimento… — “Io non condivido il concetto che non sia possibile affrontare l’Inter col sorriso e cercando di divertirci che ci dovranno accompagnare fino al termine del campionato. E’ normale che gli accorgimenti tattici non possono riguardare solo un giocatore, come dite voi, che è veramente forte. Penso anche che Calhanoglu sia un giocatore difficile da affrontare e poi c’è uno come Thuram che allunga le squadre avversarie e che ha dato qualcosa di diverso all’attacco dell’Inter. Noi dobbiamo essere bravi ad arrivare col sorriso e divertimento giusto, lo ribadisco. E con la testa giusta. Pur sapendo che le potenzialità sono totalmente differenti”.

E se venisse fuori la sorpresa per una sana incoscienza? — “Già come sto parlando io bisogna avere una sana incoscienza. L’Inter sappiamo che è una squadra fortissima per tanti aspetti e lo sappiamo, come abbiamo detto. E’ una squadra che ha fatto una finale di Champions. Se leggete le loro interviste, si comprende come abbiano assunto anche consapevolezza in quello che fanno”.

(Fonte: frosinonecalcio.com)

