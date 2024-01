Di Marzio: “Milan-Conte, zero contatti! Può arrivare Motta e portarsi Zirkzee”

In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto così ai rumors sul futuro della panchina del Milan e in particolare su Conte

In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto così ai rumors sul futuro della panchina del Milan. Partendo dal nome di Antonio Conte: “Panchina Milan? Non ci sono stati contatti con Conte al momento, se vuoi sapere questo. Fino a pochi minuti fa no, da quello che mi risulta. Penso più a una soluzione come Thiago Motta, con cui aprire un ciclo. Pioli? Si va verso la fine naturale del ciclo. Con Motta potrebbe arrivare anche Zirkzee, a giugno ci sarà la fila. Motta gli ha detto di aspettare che possono andare via insieme a giugno”.