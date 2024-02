«Se uno come lui che ha condiviso tanti anni con Totti mi paragona a lui mi fa molto piacere. Francesco è stato unico a Roma e in Italia e mi fa piacere. De Rossi ha portato entusiasmo, conosce questa gente meglio di tutti, abbiamo avuto lunghe settimane per lavorare e credo quello sia il segreto. Baldanzi si vede che è umile, ha voglia di lavorare e spero che possa fare grandi cose». Dybala, dopo la vittoria contro il Cagliari, ha parlato così dell'avvento di De Rossi sulla panchina giallorossa. L'ex centrocampista è arrivato per sostituire José Mourinho con cui l'argentino aveva un grande rapporto.