Intervenuto ai microfoni di Retesport, Angelo Di Livio , ex calciatore, ha parlato così delle ultime novità in casa Roma:

”Mi dispiace per la cessione di Belotti alla Fiorentina. Credo sia un’operazione che porterà qualcosa alla Roma nella prossima stagione. I giallorossi, infatti, hanno fatto un grande favore alla società viola per cui in estate mi aspetto qualcosa”.

”La Roma contro la Salernitana ha sofferto più del previsto: in alcuni frangenti è andata troppo in confusione. L’azione del secondo gol, però, è stata molto bella. Il merito della vittoria è anche di Cristante che ha procurato il calcio di rigore. Sul gol subito le responsabilità sono di Pellegrini che ha lasciato Kastanos inserirsi in area: avrebbe dovuto fare uno sforzo in più o avvertire Kristensen che era troppo distante”.