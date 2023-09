Dybala: “Volevamo dare un messaggio. Contento dell’arrivo di Lukaku, i rigori…”

«Volevamo dare un messaggio, cambiare qualcosa. Ognuno doveva fare un sacrificio dare qualcosa in più e oggi lo abbiamo fatto molto bene». Così Paulo Dybala su DAZN ha commentato la vittoria sull'Empoli per sette a zero. E poi ha parlato anche della sua personale doppietta e dell'approdo alla Roma dell'ex attaccante dell'Inter, Lukaku.