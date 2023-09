Mourinho: “Lukaku? Inter, non essere arrabbiata: hai tanti attaccanti. A me serviva”

«Il gol di Lukaku? Per me non era importante, magari è importante per lui perché sai come sono i giocatori. Lui da quando è arrivato ha sempre messo avanti la squadra, ma chiaramente per lui il gol è perfetto. Dobbiamo imparare a giocare con lui perché ancora non sappiamo farlo bene e neanche lui sa giocare bene con noi. Le partite servono per migliorare. Oggi dalla panchina ho visto delle cose della squadra che non mi sono piaciute, poi in ufficio vedrò meglio». Così Mourinho, dopo il sette a zero della sua Roma contro l'Empoli, ha parlato della vittoria dei suoi ai microfoni di DAZN e si è soffermato anche sulla rete dell'ex attaccante dell'Inter.