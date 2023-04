EL, la Juve batte lo Sporting per uno a zero. United, 2-2 clamoroso col Siviglia

Un gol di Gatti al 74esimo ha regalato alla Juventus la vittoria nel primo round dei quarti di Europa League con lo Sporting Lisbona. La squadra bianconera aveva rischiato qualcosina nel primo tempo, con Szczesny chiamato due volte in causa. Poi l'estremo difensore, a pochi minuti dalla fine della prima parte della gara, ha chiesto il cambio in lacrime per una tachicardia. Al suo posto è entrato Perin.

Nella seconda parte della partita la Juve è cresciuta. Quando è entrato Vlahovic è arrivato prima un giallo per lui e poi è arrivata la rete dell'1-0. Al primo vero tiro in porta. La palla è partita dalla destra, dai piedi di Di Maria: l'attaccante serbo ha provato a segnare di testa sul secondo palo, Coates ha salvato sulla linea ma Gatti si è fatto trovare pronto ed ha infilato alle spalle di Adan. Nei minuti finali prima Pogba e poi Perin hanno salvato la squadra di casa dal possibile pareggio. Il ritorno a Lisbona giovedì 20 e chi la spunterà affronterà in semifinale la vincente di Manchester United e Siviglia. L'andata sembrava destinata agli inglesi per la doppietta di Sabitzer. Sul 2-0 fino all'84esimo, prima è arrivato il 2 a 1 su autogol di Malacia, poi il 2 a 2, al 92esimo su autogol di Maguire. Incredibile.